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Минприроды поддерживает идею бюджетного финансирования приютов для животных

В министерстве отметили, что механизмы финансирования и реализации региональных полномочий в этой сфере еще предстоит определить

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минприроды РФ поддерживает идею финансирования приютов для животных в регионах России средствами из-за федерального бюджета, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил ранее главе министерства Дмитрию Кобылкину письмо с предложением данной инициативы.

"Инициатива важная, и работа, которая должна проводиться регионами в сфере защиты животных, находится в зоне повышенного внимания. Минприроды России поддерживает [идею финансирования приютов для животных за счет средств федерального бюджета]", - сказали в пресс-службе.

Однако, добавили в министерстве, механизмы финансирования и реализации региональных полномочий в этой сфере еще предстоит определить.

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Россия
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