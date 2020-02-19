Более 26,5 тыс. семей получат пособие на детей в возрасте от трех до семи лет в КБР

НАЛЬЧИК, 19 февраля. /ТАСС/. Пособия на детей в возрасте от трех до семи лет должны получать более 26,5 тыс. семей в Кабардино-Балкарии (КБР) с 2020 года. Об этом ТАСС в среду сообщил министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей. Более 750 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на обеспечение ежемесячной выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в 2020-2022 годах.

"Размер выплаты в нашей республике в 2020 году составит 6 тыс. 853 рублей. По предварительным расчетам, она будет назначена на более чем 26,5 тыс. детей соответствующего возраста", - сказал Асанов.

По данным региональных властей, в 2020 году в КБР предусмотрено более 1,6 млрд на ежемесячные выплаты семьям с детьми. Так, с 1 января в республике установлена ежемесячная выплата на каждого третьего и последующего ребенка в возрасте до трех лет семьям, нуждающимся в поддержке. "Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума на ребенка и составляет 13 тыс. 707 руб. Данное мероприятие регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" было запланировано на 2022 год. Руководство республики изыскало возможность установить действенную меру поддержки семей с детьми, начиная уже с текущего года", - отметил Асанов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на его реализацию планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.