{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 26,5 тыс. семей получат пособие на детей в возрасте от трех до семи лет в КБР

Размер выплаты составит 6 тыс. 853 рублей

НАЛЬЧИК, 19 февраля. /ТАСС/. Пособия на детей в возрасте от трех до семи лет должны получать более 26,5 тыс. семей в Кабардино-Балкарии (КБР) с 2020 года. Об этом ТАСС в среду сообщил министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей. Более 750 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на обеспечение ежемесячной выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в 2020-2022 годах.

"Размер выплаты в нашей республике в 2020 году составит 6 тыс. 853 рублей. По предварительным расчетам, она будет назначена на более чем 26,5 тыс. детей соответствующего возраста", - сказал Асанов.

По данным региональных властей, в 2020 году в КБР предусмотрено более 1,6 млрд на ежемесячные выплаты семьям с детьми. Так, с 1 января в республике установлена ежемесячная выплата на каждого третьего и последующего ребенка в возрасте до трех лет семьям, нуждающимся в поддержке. "Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума на ребенка и составляет 13 тыс. 707 руб. Данное мероприятие регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" было запланировано на 2022 год. Руководство республики изыскало возможность установить действенную меру поддержки семей с детьми, начиная уже с текущего года", - отметил Асанов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на его реализацию планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Песков: контролировать следствие по нападению на журналиста в Чечне надо правоохранителям
Пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, знакомы ли в Кремле с содержанием открытого письма главного редактора "Новой газеты" уполномоченному по правам человека на этот счет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС