На борту Diamond Princess зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Новый коронавирус обнаружен еще у 79 человек, находящихся в карантине на круизном судне Diamond Princess, которое в среду начали покидать пассажиры. Об этом в среду объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом на Diamond Princes, которое находится в порту японского города Иокогама, достигло 621 человек. Среди них есть один гражданин РФ, он госпитализирован. Также в больницу помещена его жена, у которой вирус не диагностирован, однако она находится под наблюдением врачей в связи с риском заражения. Гражданство новых больных на данный момент не уточняется, но подчеркивается, что среди них есть иностранцы.

Ранее 19 февраля судно покинули около 500 человек, которые прошли двухнедельный карантин, и у которых не был обнаружен коронавирус. В эту первую группу также вошли две россиянки.

Власти Японии взяли анализы у всех находящихся на борту пассажиров и членов экипажа. По мере поступления результатов этих анализов составляются списки тех, кто может покинуть судно - это пассажиры, у которых не обнаружили коронавирус и которые прошли двухнедельный карантин на борту лайнера. В японском Минздраве также сообщили, что к настоящему времени были получены результаты анализов 3011 человек с лайнера, где находится свыше 3600 пассажиров.

Круизное судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось туда 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус и который, судя по всему, был источником инфекции на лайнере. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По данным на утро среды, число летальных исходов в Китае составило 2004 человека, выздоровели более 14,3 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,1 тыс.

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