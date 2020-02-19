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Госдума обязала СМИ и операторов связи оповещать население о ЧС

Этот документ закрепляет право органов государственной власти обращаться к СМИ и операторам связи с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором - основном - чтении правительственный законопроект, обязывающий СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях (ЧС).

Законопроект закрепляет право органов государственной власти и местного самоуправления обращаться к операторам связи и редакциям СМИ "с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию".

"От формы распространения СМИ (печатное, электронное, телеканал, радиоканал) зависит, что будет указывать в обращении соответствующий орган власти - требование выпустить в эфир (для телеканала, радиоканала) или опубликовать экстренную информацию (для печатного СМИ, электронного СМИ)", - уточняется в пояснительной записке.

Документ был внесен в Госдуму в июне прошлого года, 5 ноября нижняя палата поддержала законопроект в первом чтении.

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