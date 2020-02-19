Анатолий Собчак. Петербургский интеллигент в федеральной политике

Новый Санкт-Петербург при нем вернул историческое имя, пережил с ним очень трудные времена, так что восприятие его имени даже спустя 20 лет после смерти остается бурным, эмоциональным и искренним. Современники Анатолия Собчака — о нем как личности, политике, человеке

Отношение петербуржцев к первому мэру города Анатолию Собчаку было хорошо заметно 24 февраля 2000 года, когда, несмотря на 15-градусный мороз, на заснеженной Шпалерной улице в Петербурге стояли 40 тыс. человек с цветами в руках, пришедшие с ним проститься. Церемонию тогда пришлось продлить на три часа против запланированного времени, чтобы дать возможность всем желающим войти в Таврический дворец, где проходило прощание. Собрали цитаты российских политиков, общественных деятелей, хорошо знавших Анатолия Собчака. О вкладе в развитие Санкт-Петербурга Владимир Путин, президент РФ: "У первого мэра Петербурга были ошибки, однако никто не может отказать ему в том, что он был искренний и абсолютно честный человек. Мы обязаны вспомнить, что именно благодаря ему в Петербурге удалось избежать потрясений в голодные зимы начала 90-х годов и кровопролития в 1991 и 1993 годах".

Описание Анатолий Собчак (в центре) в перерыве между заседаниями Российской партийной конференции, 1990 год © Борис Кавашкин, Дмитрий Соколов/ТАСС

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: "Одна из самых впечатляющих граней личности Анатолия Александровича — его лидерские качества, умение привлекать и объединять талантливых, нестандартно мыслящих, эффективно работающих людей. Все это в полной мере проявилось в его деятельности на посту мэра Санкт-Петербурга. Он во многом определил направления развития города в новых условиях". Александр Беляев, бывший руководитель Управления ФАС России по Санкт-Петербургу: "Санкт-Петербург [благодаря Собчаку] стал открытым городом для мира, центром межгосударственного общения". О вкладе в развитие страны Владимир Путин, президент РФ: "Стараниями Анатолия Собчака, который был одним из авторов российской конституции, в центр основного закона впервые в истории российского государства был поставлен человек". Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: "Роль Анатолия Александровича в переводе в русло рыночных и демократических преобразований событий, начало которым положила перестройка, его вклад в их практическое осуществление просто огромны. И как активного, последовательного борца, и как видного государственного деятеля, и как одного из творцов действующей конституции".

Описание Мэр Ленинграда Анатолий Собчак во время митинга на Дворцовой площади, 1991 год © Юрий Белинский,Николай Беркетов/ТАСС

Александр Беляев, бывший руководитель Управления ФАС России по Санкт-Петербургу: "В создании нового российского государства он сыграл выдающуюся роль, ярко проявил себя в качестве народного депутата СССР и как один из лидеров демократической платформы". О лидерских и личных качествах Владимир Путин, президент РФ: "Анатолий Собчак был не только учителем права в Петербургском университете, но и учил нас, своих студентов, выражать свои мысли свободно и открыто". Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности России: "Его характерной чертой было и то, что он, жестко отстаивая свою позицию в открытом диалоге, говорил только правду, подчас совсем нелицеприятную. Не щадил амбиций и авторитетов. Поэтому у него было большое количество не только преданных сторонников, но и серьезных оппонентов". Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: "Общение, сотрудничество с этим талантливым политиком, человеком огромной эрудиции, острого ума, деятельным, творчески мыслящим дали мне очень много. Можно даже сказать сильнее — в немалой степени повлияли на мой дальнейший жизненный путь".

Описание Во время облета Ленинградской области, 1992 год © Николай Беркетов/ТАСС

Борис Петров, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург": "Наступил момент в развитии общества, когда такая фигура должна была появиться, вокруг него собирались мыслящие люди, которых он к себе притягивал". Алексей Кудрин, глава Счетной палаты: "Я его полностью поддерживал на выборах мэра Санкт-Петербурга в 1996 году и очень переживал, что он ушел, поэтому после его ухода я один из первых подал заявление об уходе из мэрии, я был не готов работать с новым мэром, хотя он был нашим коллегой". Об интеллигентности Борис Петров, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург": "Он был настоящим интеллигентом российского демократического разлива. Блестящий оратор, выступал с точностью до запятой без текста, у него была логическая память на выступления — это производило очень сильное впечатление. Это был петербургский политик национального масштаба". Олег Кузин, декан факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС: "У Анатолия Александровича было две очень сильных стороны: он был интеллигентом и человеком, приверженным демократическим принципам, — я его называл рафинированным демократом". О политической деятельности Владимир Путин, президент РФ: "С ним [Собчаком] с удовольствием встречались политические деятели — наши и зарубежные. Не только потому, что он был интересный человек, а потому, что все видели в нем возможного перспективного лидера государства. Он был, совершенно очевидно, одним из возможных претендентов на должность президента страны, и, если бы пошел на выборы, результат выборов не был бы известен до конца".

Описание С президентом США Биллом Клинтоном во время посещения Царского Села, 1996 год © Иван Куртов/ТАСС

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: "Если многие личности, в том числе выдающиеся, в политику приходили, то Собчак в нее ворвался. Путь от профессорской кафедры в Ленинградском университете до всесоюзной трибуны в Верховном Совете СССР и всесоюзной же известности, общенародного признания он прошел в одно мгновение". Олег Кузин, декан факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС: "Это уникальный случай, когда из одного правительства вышло столько политиков федерального уровня, — считает Олег Кузин. — Его отношение к подбору кадров сказалось спустя годы". О выборах 1996 года Владимир Путин, президент РФ: "Он себя не жалел, не дорожил ни своей карьерой, ни своим здоровьем. Когда я говорю "не дорожил карьерой", имею в виду, что он многие вещи говорил такие, которые, может быть, не следовало бы говорить человеку, занимающемуся публичной деятельностью. Может быть, о чем-то надо было помолчать, что-то иначе сформулировать. Но он был другой человек. Против него была развязана достаточно интенсивная и грязная кампания, клеветническая в полном смысле этого слова. Против него без всяких основания, я абсолютно в этом убежден, были возбуждены уголовные дела". Александр Беляев, бывший руководитель Управления ФАС России по Санкт-Петербургу: "Собчак проиграл выборы 1996 года, потому что не смог консолидировать вокруг себя тех, кто мог бы стать его сторонниками. Было трудно: распалась великая страна, разрывались человеческие, производственные связи, плюс приватизация не была справедливой. С одной стороны, он ответил за общую ситуацию в стране, с другой — за то, что все принимал на себя". Об ошибках Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: "Были ли у Собчака ошибки? Были. Ведь, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А на долю Анатолия Александровича, его команды пришелся огромный ворох проблем — и оставшихся от прежнего времени, и новых. Такова участь всех первопроходцев. Главное, что он и его команда изначально верно определили содержание реформ, направление развития страны. Это великая заслуга, которую никто и никогда не в силах будет перечеркнуть". Борис Петров, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург": "Собчак был совершенно неординарной личностью, он многое сделал для города, но как политик он пережил свое время, потому что время революционных свершений очень короткое. Он был публичный политик и, в сущности, в меньшей степени организатор и хозяйственник, он и сам это понимал. При этом он никогда не отказывался от своего мнения и никогда его публично не менял".

Описание Во время голосования на выборах губернатора, 1996 год © Сергей Смольский/ТАСС