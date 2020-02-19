Эксперт Минздрава: почти половина проживающих в российских ПНИ не умеют читать и писать

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Порядка 70 тыс. человек из 152 тыс. проживающих на сегодняшний день в психоневрологических интернатах (ПНИ) не имеют начального образования, не умеют читать и писать. Об этом в среду сообщил главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

"Как показали наши опросы и тесты, часть проживающих в ПНИ не имеют даже начального образования, не умеют читать, писать и считать. Таких лиц, к сожалению, около 70 тыс.", - сказал он.

Кекелидзе также рассказал, что более 40 тыс. проживающих в ПНИ не имеют личной программы реабилитации. "Всем 152 тыс. проживающих в ПНИ установлена группа инвалидности, следовательно, в соответствии с законом, должны быть разработаны индивидуальные программы реабилитации. Однако такие программы имеют лишь 110 тыс. граждан, проживающих в ПНИ", - сказал он, добавив, что даже имеющиеся программы зачастую не имеют необходимых этим гражданам мероприятий по социализации. "К сожалению, нередко они носят формальный характер и включают только обеспечение памперсами и ортопедической обувью", - добавил он.

Эксперт отметил, что тренировочные комплексы имеются только при ПНИ в 21 регионе, тогда как "они должны быть при каждом ПНИ".

По данным эксперта, более 60% граждан не владеют навыками самостоятельной жизни, не способны себя обслуживать, не знают, что такое деньги и как ими пользоваться. В то же время, отметил Кекелидзе, почти 40% проживающих в ПНИ способны к труду, но трудовая дотация граждан ограничена, выявлены проблемы с трудоустройством и трудовой занятостью. "Это должны быть не трудовые мастерские, а лечебно-трудовые мастерские, этим должны заниматься психиатры и специалисты по социальной работе", - добавил эксперт.

Дефицит специалистов

"В ПНИ отмечается дефицит медицинских работников, - также отметил Кекелидзе. - Не хватает специалистов по социальной работе, психологов, диетологов, младшего и среднего персонала. Имеется дефицит врачей, и отсутствие взаимодействия в данном случае приводит к проблемам с организацией психиатрической помощи данным пациентам".

Кекелидзе добавил, что при заявленных условиях работы врачей - одна ставка на 50 коек - фактическая занятость врачей во многих ПНИ составляет 25% или 50%. "Либо на четверть ставок работают врачи, либо на полставки. Это не позволяет полноценно организовать медицинскую психиатрическую помощь и осуществлять внутренний контроль практически невозможно", - пояснил врач.

Кроме того, почти половина диагнозов, поставленных пациентам интернатов, не соответствуют современной диагностике. Кекелидзе отметил, что большинство диагнозов поставлены по международной классификации болезней (МКБ) девятого пересмотра, хотя сегодня существует уже десятый. "Сейчас уже МКБ-10, но, к сожалению, не исправлялись эти диагнозы, не подводились под реальную диагностику <...> Лечение корригируется несвоевременно, потому что что-то меняется, а осмотры затягиваются на несколько дней, а также отсутствуют современные лекарственные препараты", - рассказал эксперт, добавив, что лишь незначительная часть пациентов получает полноценное питание.

В настоящее время, по словам Кекелидзе, проводится анализ медицинской документации в ПНИ, который планируется завершить во втором квартале 2020 года. При этом он отметил, что уже сейчас необходимо разработать отдельные стандарты лечения пациентов для психоневрологических интернатов и утвердить их в Минздраве. "Это позволит обеспечить наличие во всех ПНИ необходимого набора лекарственных препаратов в целях оказания медпомощи. Кроме того, прошу Минтруд урегулировать вопрос доступа в ПНИ врачей-психиатров, включая и главных внештатных психиатров региона", - заключил он.

О реформе ПНИ

Ранее Минтруд утвердил новые правила организации деятельности психоневрологических интернатов, они вступят в силу 1 января 2021 года. Правила дополнены примерным положением о доме-интернате, а также нормами предоставления помощи на дому гражданам, страдающим психическими расстройствами.

Кроме того, правила также закрепляют права и свободы граждан с психическими расстройствами и не допускают насилия и грубого обращения с ними. Кроме того, не допускается использование лекарственных средств в немедицинских целях, применение физического стеснения и изоляции.

В начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение Роструду, Роспотребнадзору и Росздравнадзору проверить условия проживания в психоневрологических интернатах (ПНИ). По ее данным, 34 тыс. из 152 тыс. обследованных россиян, проживающих в ПНИ, являются дееспособными, около 3 тыс. - ограниченно дееспособными.

По итогам этой проверки Роструд сообщил, что около 71% проживающих в ПНИ лишены дееспособности, 24% от общего числа нуждаются в постоянном уходе, только 2% проживающих в интернатах для взрослых официально трудоустроены. Роспотребнадзор выявил нарушения в 80% ПНИ, а Росздравнадзор назвал несоблюдение порядка оказания медпомощи самым частым нарушением в интернатах для взрослых.