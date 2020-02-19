Песков: контролировать следствие по нападению на журналиста в Чечне надо правоохранителям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Контролем расследования дела о нападении на журналистку и адвоката в Грозном должны заниматься правоохранительные органы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, контролирует ли расследование обстоятельств произошедшего федеральный центр.

"Федеральный центр не может контролировать ход расследования, это могут делать правоохранительные органы", - сказал он. Песков также отрицательно ответил на вопрос, знакомы ли в Кремле с содержанием открытого письма главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой на этот счет.

10 февраля он также говорил, что не считает вопросом Кремля историю с нападением на журналистку и адвоката. Песков подчеркнул, что этим должны заниматься правоохранительные органы.

"Новая газета" сообщила, что поздно вечером 6 февраля в Грозном было совершено нападение на обозревателя издания Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев назвал это нападение провокацией с целью испортить имидж региона. Как сообщила ТАСС правозащитница Хеда Саратова, полиция выясняет обстоятельства нападения.