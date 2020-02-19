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Эвакуированные сотрудники мэрии и гордумы Саратова вернулись на рабочие места

Ранее сообщалось, что здание учреждений оцеплены из-за неизвестного автомобиля с иностранными номерами

САРАТОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники администрации и городской думы, эвакуированные в среду из здания в центре Саратова из-за неизвестного автомобиля с иностранными номерами, вернулись на рабочие места, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Все сотрудники вернулись на рабочие места, оцепление снято", - сказала собеседница агентства.

В среду днем здание было эвакуировано после того, как на территорию ведомственного гаража заехал неизвестный автомобиль с иностранными номерами. Сотрудники вызвали полицию, силовые ведомства оцепили здание и эвакуировали всех, кто был внутри.

Теги
РоссияСаратовская область
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