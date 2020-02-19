Эвакуированные сотрудники мэрии и гордумы Саратова вернулись на рабочие места

САРАТОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники администрации и городской думы, эвакуированные в среду из здания в центре Саратова из-за неизвестного автомобиля с иностранными номерами, вернулись на рабочие места, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Все сотрудники вернулись на рабочие места, оцепление снято", - сказала собеседница агентства.

В среду днем здание было эвакуировано после того, как на территорию ведомственного гаража заехал неизвестный автомобиль с иностранными номерами. Сотрудники вызвали полицию, силовые ведомства оцепили здание и эвакуировали всех, кто был внутри.