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Дело полковника Захарченко

Суд в Мордовии оштрафовал зачинщика драки с экс-полковником Захарченко

Мужчина должен будет заплатить 5 тыс. рублей

ТАСС, 19 февраля. Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия признал виновным и оштрафовал осужденного Сапегина, который затеял драку в колонии с бывшим полковником Дмитрием Захарченко.

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"13 февраля 2020 года в Зубово-Полянском районном суде Республики Мордовия рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Сапегина С. Е., который признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП ("Побои"), ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства. По ее словам, постановление в законную силу не вступило.

В суде также отметили, что именно Сапегин спровоцировал конфликт, ударив по голове Захарченко в общем коридоре отряда. 

Инцидент произошел 9 января на почве неприязненных отношений между Захарченко и Сапегиным, ссора переросла в драку. После произошедшего бывшего полковника привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка колонии и на пять суток поместили в штрафной изолятор.

Теги
РоссияМордовияДело полковника Захарченко
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