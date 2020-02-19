Суд в Мордовии оштрафовал зачинщика драки с экс-полковником Захарченко

ТАСС, 19 февраля. Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия признал виновным и оштрафовал осужденного Сапегина, который затеял драку в колонии с бывшим полковником Дмитрием Захарченко.

"13 февраля 2020 года в Зубово-Полянском районном суде Республики Мордовия рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Сапегина С. Е., который признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП ("Побои"), ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства. По ее словам, постановление в законную силу не вступило.

В суде также отметили, что именно Сапегин спровоцировал конфликт, ударив по голове Захарченко в общем коридоре отряда.

Инцидент произошел 9 января на почве неприязненных отношений между Захарченко и Сапегиным, ссора переросла в драку. После произошедшего бывшего полковника привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка колонии и на пять суток поместили в штрафной изолятор.