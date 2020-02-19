В ГИБДД назвали причину роста числа погибших в ДТП

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП в России в январе увеличилось на 6-7% на фоне снижения общего числа аварий и раненых в них. Как сообщил замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин, это связано с увеличением на 50% числа наездов на пешеходов.

"Мы вошли неплохо в 2020 год, отмечается снижение количества ДТП, раненых и, самое главное, погибших в них. Однако я не стал бы останавливаться на итогах прошлого года и хочу высказать обеспокоенность началом этого. К сожалению, на фоне снижения ДТП и количества раненых в январе мы отмечаем увеличение количества погибших на 6-7%", - сказал он в эфире радиостанции "Милицейская волна".

При этом Понарьин добавил, что рост числа погибших в январе связан с наездом на пешеходов на пешеходных переходах. "Практически на 50% произошло увеличение таких ДТП по сравнению с январем 2019 года", - подчеркнул он. По его словам, такая тенденция может быть связана с нетипичной в этом году для большей части РФ погодой. "Несмотря на то, что она вроде бы теплая, все равно выпадают осадки, дорога становится скользкой. При этом время суток [когда происходят ДТП] в основном темное, пешеходы также надевают темную одежду, тем самым рисков наезда становится все больше", - отмечает замглавы ГИБДД.

Кроме того, Понарьин сообщил, что в почти половине (40%) регионов РФ в настоящее время наблюдается отрицательная динамика по аварийности. Наиболее острая ситуация сложилась в Ингушетии, где практически на 100% возросло количество смертельных случаев в январских ДТП, Республике Саха (Якутия), где рост составил 50%, а также в Карачаево-Черкесской Республике, Волгоградской, Нижегородской, Курганской, Псковской и Оренбургской областях.

По словам замглавы ГИБДД, в этой связи будет усилен контроль за соблюдением обязательных требований по обустройству пешеходных переходов. "По отношению к водителям то же самое. Считаем, что нужно усилить внимание к тем из них, кто нарушает правила проезда пешеходных переходов", - подчеркнул он, напомнив о необходимости ношения пешеходами в темное время суток светоотражающих элементов.