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СКФУ планирует оказывать содействие выпускникам с инвалидностью при трудоустройстве

СКФУ и Минсоцзащиты региона планируют проводить профориентацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, сопровождать студентов на практиках, при необходимости содействовать в получении дополнительного образования

СТАВРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), который является крупнейшим вузом округа, планирует совместно с Минсоцзащиты Ставропольского края оказывать содействие при устройстве на работу выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, проводить профориентацию, сообщает в среду пресс-служба вуза.

"СКФУ и Минсоцзащиты региона подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках совместной работы стороны планируют проводить профориентацию обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, сопровождать студентов на производственных практиках, при необходимости содействовать в получении дополнительного образования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выпускники СКФУ, имеющие ограниченные возможности здоровья, станут участниками программы "Развитие сферы труда и занятости населения". Предполагается, что комплекс мероприятий поможет людям с инвалидностью (в возрасте от 18 до 44 лет) получить профессиональное образование и содействие в трудоустройстве. Для этого Минсоцзащиты края создаст банк вакансий и специально оборудованные рабочие места.

По информации пресс-службы вуза, в СКФО проживают около 500 тыс. инвалидов, из них всего лишь 25% представителей трудоспособного возраста работают. В 2018-2019 учебном году за помощью в поиске работы в соответствующие службы обратились 330 выпускников-инвалидов организаций высшего и среднего профессионального образования, из них трудоустроены 165 человек.

"В СКФУ обучается 236 студентов с ограниченными возможностями здоровья, для них разработаны адаптированные образовательные программы, созданы универсальные рабочие места", - уточнили в пресс-службе. Так, вуз имеет парковочные места для лиц с ОВЗ, оборудованные входные группы, пандусы, подъемные механизмы. Кроме того, преподаватели проходят профессиональную переподготовку в сфере работы со студентами с ОВЗ.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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