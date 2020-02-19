Дума обязывает ФСИН сообщать в регионы об освобождаемых заключенных с опасными болезнями

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязывает администрации исправительных учреждений информировать профильные органы власти субъектов РФ об освобождаемых заключенных, имеющих опасные для окружающих заболевания.

Как отмечается в пояснительных материалах, по данным ФСИН на 1 октября 2019 года, в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 13 371 человек с активными формами туберкулеза и 50 340 человек с ВИЧ-инфекцией.

"Следует отметить, что лица, покидающие учреждения уголовно-исполнительной системы, зачастую имеют сочетанную патологию, - говорится в пояснительной записке. - По информации Минздрава России, решение вопроса оказания медицинской помощи указанным лицам связано с отказами пациентов от лечения, наличием сниженной мотивации к лечению ввиду непонимания тяжести заболевания, низкого образовательного и культурного уровня, психических расстройств и асоциального поведения".

Законопроектом предусматривается возложение на администрацию исправительного учреждения обязанности передавать данные о страдающем заболеванием освобождаемом заключенном органам исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья по месту жительства для решения вопроса об оказании ему медицинской помощи. Кроме того, предусмотрено утверждение правительством отдельного перечня заболеваний из числа тех, что представляют общественную опасность.

Порядок передачи сведений также будет установлен кабмином.