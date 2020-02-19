Жители Западной Украины строят баррикады, чтобы не пустить эвакуируемых из Китая людей

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Демонстранты в Тернопольской области на западе Украины строят баррикады на въездах в свои населенные пункты, чтобы не допустить размещения в местных медицинских учреждениях людей, которые в четверг будут эвакуированы из Китая в связи со вспышкой коронавируса (2019-nCoV).

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Так, несколько десятков человек вырыли рвы, разложили бетонные блоки и автомобильные покрышки на въезде в село Коноптовка Тернопольской области. Они заявляют, что не допустят размещения эвакуируемых граждан в местном санатории "Медоборы", так как опасаются угрозы распространения опасного заболевания и утверждают, что медучреждение не имеет необходимых условий для приема таких пациентов, пишет в среду издание "Сегодня". По словам участников акции, три автобуса с жителями трех населенных пунктов уже отправились в Тернополь для встречи с руководством областного совета в связи с ситуацией. Директор санатория "Медоборы" Василий Мартынюк утверждает, что заведение находится в списке возможных мест приема эвакуируемых, но без согласия местного населения и сотрудников санатория он не даст разрешение на размещение соотечественников, которых вывозят из Китая.

Правопорядок в местах проведения акций обеспечивают полицейские. "Ситуация спокойная. Есть решение общины с просьбой перенести место дислокации эвакуируемых, общественный порядок обеспечен", - заверил представитель полиции.

По словам депутата Верховной рады Павла Бакунца, Западная Украина охвачена паникой в связи с сообщениями о намерении властей разметить в этом регионе эвакуируемых из Китая. "Пока власть заботится о безопасности украинцев в Китае, она немного забывает о безопасности украинцев здесь, в пределах своего государства, - цитирует парламентария "24-й канал". - Я сейчас имею в виду эту панику и неопределенность, которую создало отсутствие должной коммуникации правительства со своими гражданами. В течение выходных и сегодня жители Яворовского района [Львовской области] и других районов... в большой панике, ведь распространяются слухи, что в местные санатории, например, "Шкло" около большого города Новояворовск, привезут людей на карантин".

Недовольство возможным размещением на территории своего региона высказал также депутат Обуховского городского совета (Киевская область) Владимир Тимченко, так как в СМИ распространяется информация о том, что эвакуируемых из Китая могут доставить и в расположенный в селе Козин, в 25 км от Киева, санаторий "Пролисок". "Мы переживаем за наших сограждан и рекомендуем высшему руководству последовать примеру других государств. Подобные заведения должны быть расположены за пределами населенных пунктов", - подчеркнул Тимченко.

Эвакуация из Китая

В среду ночью самолет Boeing 737-700 авиакомпании SkyUp вылетел из Киева для эвакуации украинцев и нескольких иностранных граждан из города Ухань (провинция Хубэй). 20 февраля начнется процесс эвакуации. В то же день рейс из Уханя приземлится в Борисполе в 08:05 по киевскому времени после промежуточной посадки в Алма-Ате. Правительство Украины заявляло, что граждане после прилета из Китая будут находиться под наблюдением в течение 14 дней, однако учреждение, где они будут размещены, официально до сих пор не названо.