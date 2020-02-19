В Минпросвещения намерены работать над повышением престижа работы учителя

ЧЕРКЕССК, 19 февраля. /ТАСС/. Повышение престижа работы учителей является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства просвещения Российской Федерации. В стране будут разрабатываться новые меры поддержки, сообщил в среду глава министерства Сергей Кравцов.

"Что касается основным приоритетов работы Министерства просвещения <…>. Прежде всего, это повышение престижа работы учителя. Большая работа сделана в свое время по поручению президента Российской Федерации по повышению заработной платы, но останавливаться на достигнутом мы не можем, мы должны дальше смотреть, чем мы можем поддержать учителя", - сказал он во время рабочего совещания в Карачаево-Черкесии.

Кравцов напомнил, что в России будут установлены надбавки к заработной плате классных руководителей.

"Мы будем взаимодействовать и с заместителями директоров по воспитательной работе, будем оказывать необходимую методическую поддержку. Также для нас важно направление материально-технического обеспечения школ <…>, работа с талантливыми школьниками, мы должны не забывать и о тех ребятах, которые испытывают трудности в обучении", - отметил министр.

Ранее на встрече со студентами в Сочи президент России Владимир Путин отметил, что считает важнейшими людьми в жизни каждого человека родителей и учителей. Он отметил, что у государства, СМИ и общественных организаций есть важная задача, которая заключается в продвижении позитивного контента про учителей, формирования к ним уважительного отношения.