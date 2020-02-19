АТОР попросит органы власти компенсировать потери туроператоров РФ из-за ситуации в Китае

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) готовит обращения в органы власти с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь российских туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Что касается компенсаций, мы считаем, что было бы как минимум справедливо обсуждать компенсации не только авиаперевозчикам, но и туроператорам как по въездному, так и по выездному туризму. Мы готовим соответствующие обращения в органы власти", - сказала она, отметив, что соответствующие письма планируется отправить "сегодня - завтра".

По оценке АТОР, потери российского турбизнеса от приостановки турпотока из Китая в феврале - марте могут составить около 3 млрд рублей. "Прогноз пока пессимистический, не скажу, что совсем плохой, но очень важно было понимать, как будут развиваться события внутри Китая и насколько долго сохранится для граждан Китая запрет на выезд. Но поскольку время еще есть - есть возможность заместить туристами из других стран. У нас тоже освобождаются емкости и будет снижение цены, что должно заинтересовать туристов из других стран, тем более что у нас практически не зафиксированы случаи заболевания. Мы предполагаем, что эту недополученную прибыль можно будет частично большей частью компенсировать за счет туристов из других стран, которые приедут в этот период, в том числе из Юго-Восточной Азии и Европы", - отметила она.

По словам Ломидзе, если ситуация в Китае нормализуется до конца апреля, сезон продлится до октября - ноября и будет иметь место отложенный спрос со стороны туристов из Китая. "Но объем все равно будет меньше, если бы отработали полноценно летний сезон - с мая до середины октября", - подчеркнула Ломидзе.

Банкротств не будет

При этом АТОР не опасается банкротств российских туроператоров из-за ситуации. "Несмотря на то, что недополученная прибыль для операторов по въездному туризму на порядки выше, чем потери, недополученная прибыль для "выездников". У "въездников" чистых потерь все равно меньше, грубо говоря, это февраль (45 тыс. не приняли в феврале) и частично март. Поэтому мы угрозы для въездного рынка вообще не видим никакой. С другой стороны, эксперты и наши аналитики говорят, что сложившаяся ситуация - это серьезная угроза для той части рынка, которая принимала китайских туристов, находясь в "серой" зоне, - ни для кого не секрет, что часть потока обслуживалась мимо российских операторов", - пояснила Ломидзе.

Прием новых организованных тургрупп из Китая был приостановлен с 28 января, поскольку власти КНР временно ограничили отправку тургрупп за рубеж в качестве меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса. Кроме того, Россия с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая, направляющихся в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях.

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