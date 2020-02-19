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ГП проверит органы профилактики после задержания подростков за подготовку терактов в Керчи

Молодые люди планировали теракты в учебных заведениях

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура проверит работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после задержания двух подростков, планировавших теракты в учебных заведениях Керчи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

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"Генеральной прокуратурой РФ поставлены на контроль результаты проверки причин и условий подготовки двумя несовершеннолетними террористических актов в образовательных организациях Керчи", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ходе проверки специалисты дадут оценку своевременности и полноты мер, принятых уполномоченными органами по предупреждению подростковых преступлений.

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