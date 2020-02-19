ГП проверит органы профилактики после задержания подростков за подготовку терактов в Керчи

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура проверит работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после задержания двух подростков, планировавших теракты в учебных заведениях Керчи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.