ГП проверит органы профилактики после задержания подростков за подготовку терактов в Керчи

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура проверит работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после задержания двух подростков, планировавших теракты в учебных заведениях Керчи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой РФ поставлены на контроль результаты проверки причин и условий подготовки двумя несовершеннолетними террористических актов в образовательных организациях Керчи", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В ходе проверки специалисты дадут оценку своевременности и полноты мер, принятых уполномоченными органами по предупреждению подростковых преступлений.