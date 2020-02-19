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Минпросвещения: кадровый резерв директоров школ создадут в России

Также будет сформирован резерв начальников муниципальных органов управления образованием

ЧЕРКЕССК, 19 февраля. /ТАСС/. Кадровый резерв директоров школ и руководителей муниципальных органов управления образованием сформируют в России. Об этом сообщил в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочего совещания в Карачаево-Черкесии.

"Вопрос, связанный с директорами школ, начальниками муниципальных органов управления образованием, - важнейшее звено в управлении системой образования. Этому направлению будем уделять отдельное внимание, у нас будет сформирован, уверен, и в республике тоже, кадровый резерв директоров школ, начальников муниципальных органов управления образованием. Будем оказывать необходимую методическую поддержку", - сказал он.

Кравцов также отметил необходимость обратить внимание в Карачаево-Черкесии на образовательные учреждения, где зафиксированы более низкие показатели успеваемости. "Я передам вам материалы диагностики всех школ республики, просьба, чтобы институт повышения квалификации прежде всего сосредоточился на работе с теми учениками, где есть определенные трудности в обучении. Здесь не должно быть каких-то административных мер в отношении директоров и учителей школ, нужно оказать необходимую методическую поддержку", - пояснил Кравцов.

В середине февраля 2020 года министр начал рабочую поездку по регионам Северного Кавказа. В среду он находится в Карачаево-Черкесии, где принял участие в открытии нового корпуса одной из крупнейших гимназий республики и провел рабочее совещание по развитию системы образования в регионе и подготовке к государственной итоговой аттестации.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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