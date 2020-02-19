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Голикова объяснила решение об ограничении на въезд в Россию граждан Китая

По словам вице-премьера, это связано с большим числом въезжающих и последующей нагрузкой на медицинских работников, обеспечивающих им карантин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Временное ограничение на въезд граждан Китая в Россию вызвано большим числом въезжающих и последующей нагрузкой на медицинских работников, обеспечивающих им карантин. Также сейчас фиксируется сезонная эпидемия гриппа, из-за чего загружены медорганизации, сообщила в среду журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"В целях безопасности и здоровья наших граждан мы приняли коллегиальное решение, чтобы внести изменения в распоряжение, ограничить въезд и выдачу соответствующих виз. Дело в том, что на территории самой КНР меры в отдельных населенных пунктах ужесточаются. Количество граждан, которые приезжали к нам, ввиду того режима, который действовал до этого, стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и постоянного наблюдения тысячам гражданам, приезжающим из КНР, не очень целесообразно и для самих граждан Китая, и для наших медицинских учреждений. А с учетом того, что у нас сезонная эпидемия гриппа, наши медицинские организации работают с нагрузкой, мы посчитали, что на период, пока в КНР не будут уменьшаться ими принимаемые ограничительные меры, мы посчитали, что нужно ужесточить", - сказала она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временной приостановке с 20 февраля въезда граждан КНР, прибывающих для осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях.

Как отмечалось, также будет приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России. Также С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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