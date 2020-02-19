Путин возложил цветы к памятнику Собчаку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. 19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти Собчака.

Вместе с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой президент положил к подножию памятника букет красных роз.

Вслед за президентом и Нарусовой цветы к памятнику возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка Герман Греф и дочь Собчака - Ксения.

Затем Путин кратко пообщался с гостями церемонии.

Памятник установлен в сквере неподалеку от юрфака СПбГУ, где преподавал Собчак. Он представляет собой гранитную поясную фигуру политика в мантии почетного доктора, выступающего на трибуне. На лицевой стороне постамента расположена надпись "Первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Александровичу Собчаку (1937-2000), возвратившему имя городу", а также накладное изображение герба города. С левой стороны постамента расположен текст постановления от 6 сентября 1991 года о возвращении Ленинграду его исторического названия, на правой стороне - строки И. Бродского: "Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать".

Путин присутствовал на открытии памятника 12 июня 2006 года. В своем выступлении тогда он назвал своего бывшего руководителя "человеком, который многое сделал для страны, причем в самый тяжелый период". "Сила личности Анатолия Александровича и талант просветителя делали его действительно ярким, по-настоящему харизматическим лидером, - подчеркнул Путин в своей речи на открытии постамента. - А его высочайшая образованность и умение настойчиво, последовательно отстаивать свою позицию являли пример подлинного, народного депутата. Он выражал идеи, созвучные надеждам и мыслям миллионов людей. И сочетал в себе профессионализм юриста и смелость новатора".