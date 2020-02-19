В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили ТАСС в среду в городском комитете по здравоохранению.

"Расторжение трудового договора состоялось по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса", - сказала собеседница агентства, добавив, что работодателем является городской комитет по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что четыре человека, помещенные на карантин в инфекционную больницу им. Боткина в связи с профилактикой коронавируса в феврале, самовольно покинули учреждение. Двое из них вернулись на обследование, еще двоих - Аллу Ильину и Анну Рыбакову - возвращать пришлось через суд. 17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение. Второй иск о принудительном обследовании на коронавирус, в отношении Рыбаковой, рассмотрят 19 февраля.

Клиническая инфекционная больница имени Боткина была основана в 1882 году и является старейшим подобным учреждением Петербурга. По данным на сайте комитета по здравоохранению, больница представляет собой стационар на 1,2 тыс. коек, работающий в режиме круглосуточного оказания экстренной медицинской помощи жителям Петербурга и Ленинградской области, ежегодно в ней оказывают помощь более чем 40 тыс. пациентов.