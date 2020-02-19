ГИБДД создала электронные карты очагов ДТП и намерена предупреждать о них через СМС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госавтоинспекция России разработала систему автоматизированной обработки данных о ДТП в стране, которая позволяет видеть на электронной карте очаги аварий. Как сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин, в будущем планируется через СМС оповещать водителей о том, что они приближаются к такому участку.

"Мы в рамках проекта по созданию "профилактически информационно-аналитической системы" разработали автоматизированную обработку данных о ДТП. Теперь мы видим на электронной карте очаги ДТП, которые в дальнейшем могут быть проанализированы, и будут приняты меры по ликвидации причин возникновения аварий", - сказал он в эфире радиостанции "Милицейская волна".

В настоящее время, по словам Понарьина, система отрабатывается, ее пока нет в широком пользовании. Однако в планах Госавтоинспекции есть передача такой информации в сеть, чтобы люди видели такие очаги, могли планировать свои поездки и рассчитывать скоростные режимы.

"Более того, есть идея, чтобы предупреждать людей в формате СМС-рассылок о том, что они приближаются к такому месту. Такие технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении. Думаю, что это будет реализовано в ближайшем будущем", - подчеркнул он.