Среди новых заразившихся на лайнере Diamond Princess в Японии нет россиян

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Граждане РФ отсутствуют в новой группе из 79 пассажиров круизного судна Diamond Princess, у которых японские медики во вторник обнаружили коронавирус. Об этом в среду ТАСС сообщили в посольстве России в Японии.

Ранее японский Минздрав объявил о том, что заражение новым коронавирусом было обнаружено еще у 79 пассажиров лайнера, который в среду после двухнедельного карантина покинули порядка 500 человек, включая двух гражданок РФ.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом на Diamond Princes, которое находится в порту города Иокогама, достигло 621 человека. Среди них есть один гражданин РФ, он госпитализирован. Также в больницу помещена его жена, у которой вирус не диагностирован, однако она находится под наблюдением врачей в связи с риском заражения.

Власти Японии взяли анализы у всех находящихся на борту пассажиров и членов экипажа. По мере поступления результатов этих анализов составляются списки тех, кто может покинуть судно - это пассажиры, у которых не обнаружили коронавирус и которые прошли двухнедельный карантин на борту лайнера. В японском Минздраве также сообщили, что к настоящему времени были получены результаты анализов 3011 человек с лайнера, где находится свыше 3,6 тыс. пассажиров.