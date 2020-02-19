Госдума закрепляет допустимый вес посылок и бандеролей для заключенных

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (УИК) вводится максимальный вес для посылок и передач заключенным - не более 20 кг для посылки и не более 5 кг для бандероли.

На данный момент кодекс содержит лишь отсылочную норму к почтовым правилам, которые утверждаются постановлением правительства. Таким образом, сейчас исправительным учреждениям при приеме посылок для осужденных нужно руководствоваться приказом Минкомсвязи России от 31 июля 2014 года, которым определена максимальная масса бандероли, пересылаемой при оказании универсальных услуг почтовой связи, в размере 5 кг, а также предельная масса посылки, пересылаемой в рамках международного почтового обмена, в размере 20 кг.

"При этом предельная масса посылки, отправляемой в качестве внутреннего почтового отправления (принимаемой для пересылки в пределах территории Российской Федерации), правилами не устанавливается", - указано в пояснительных материалах. В то же время, вес нестандартной посылки с отметкой "негабаритная" для внутренних регистрируемых почтовых отправлений составляет до 50 кг. Посылки тяжелее 20 кг или крупнее 300 см по сумме трех измерений можно отправить только в специально оборудованных почтовых отделениях.

Разработчики указывают на то, что не все исправительные учреждения находятся территориально рядом с такими специально выделенными отделениями почтовой связи, что ущемляет права заключенных и нарушает установленный УИК принцип равенства перед законом. Кроме того, по информации ФСИН России, на практике возникают трудности при осуществлении сотрудниками исправительных учреждений принятия и хранения посылок, вес которых превышает 20 кг, без специального технического оборудования.