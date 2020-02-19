Минвостокразвития готово помочь в создании на Чукотке арктического университета

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минвостоказвития поддерживает инициативу создать на Чукотке университет, который будет работать на основе дистанционных технологий и заниматься местными исследованиями. Министерство готово помочь региону реализовать проект, сообщил в среду замглавы ведомства Александр Крутиков на конференции "Арктика-2020" в Москве.

Сейчас на Чукотке, где проживает около 50 тыс. человек, из вузов работает только филиал Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (Якутск).

"Недавно мы с губернатором [Чукотки Романом] Копиным обсуждали одну инициативу, которая направлена на повышение устойчивости региона - а именно открытие арктического университета на Чукотке, который мог бы работать на основе современных дистационных технологий и заниматься местными исследовательскими программами. И эту инициативу мы будем поддерживать и помогать региону ее реализовать", - сказал Крутиков.

При этом, по мнению замминистра, федеральным центром науки и образования в Арктике должен стать Архангельск, где находится федеральный университет с "колоссальным опытом и потенциалом" (Северный (Арктический) федеральный университет). "Мы в любом случае будем поддерживать его развитие как полноценного института развития Арктической зоны России", - отметил Крутиков.

Пятая международная конференция "Арктика-2020" проходит в Москве 19-20 февраля. Организаторами выступают Совет Федерации, Госдума, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго России, а также Торгово-промышленная палата РФ и Российская академия наук. Темами конференции стали шельфовые проекты, транспортная и сервисная инфраструктура, промышленная и экологическая безопасность, международное сотрудничество и вопросы освоения Арктики в целом.