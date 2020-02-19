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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: главврач еще одной больницы в Ухане заразился новым коронавирусом

Ее состояние оценивается как критическое

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Главный врач Восьмой больницы в городе Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай) заразилась коронавирусом и госпитализирована, ее состояние оценивается как критическое. Об этом в среду сообщила газета "Бэйцзинбао".

По ее данным, женщина по имени Ван Пин находится в отделении интенсивной терапии больницы "Цзиньиньтань" в Ухане. Сообщается, что для спасения ее жизни "уже найдена плазма крови" - Госкомитет по делам здравоохранения КНР ранее рекомендовал для лечения тяжелобольных применять метод переливания плазмы крови выздоровевших пациентов, ранее инфицированных коронавирусом нового типа.

Газета также передает, что в больнице "Цзиньиньтань" сообщили о достаточном запасе плазмы крови для лечения заболевших.

Во вторник стало известно о смерти от коронавируса главного врача больницы "Учан" в Ухане - Лю Чжимин скончался на 52-м году жизни, он стал первым руководителем медицинского учреждения, который умер от коронавируса нового типа.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро среды, число летальных исходов в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,1 тыс.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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