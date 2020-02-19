Путин пообещал улучшить информирование граждан о нацпроектах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал улучшить информационное сопровождение национальных проектов.

"Мне кажется, что мы так часто говорим про нацпроекты, - сказал он в беседе с жителями Санкт-Петербурга. - Это значит, что мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов. Мы сделаем это лучше, я вам обещаю".

После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку российский лидер подошел к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента. Одна женщина обратилась к нему с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. "Думаю, что очень трудно", - согласился Путин.

Собеседница президента предположила, что зарплата Путина больше этой суммы. "Не только у меня, - ответил президент. - Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата". Общая сумма декларированного дохода Путина за 2018 год составила 8,648 млн рублей, то есть около 720 тыс. рублей в месяц.

Женщина также пожаловалась на невозможность купить продукты на установленный государством прожиточный минимум и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам. "Я понимаю, - сказал на это Путин. - Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа". Собеседница рассказала также о знакомом, который является инвалидом второй группы и получает пенсию в размере 3,8 тыс. рублей. "Конечно, на эти деньги невозможно прожить, - сказал Путин. - Государство делает все, что оно в состоянии". "Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию", - добавил президент.