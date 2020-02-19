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Распространение коронавируса нового типа

В Хубэе робот обзванивает граждан для проверки их здоровья

Он выясняет у людей температуру тела и их местонахождение

ТАСС, 19 февраля. Администрация китайской провинции Хубэй использует технологию искусственного интеллекта (ИИ) для дистанционного опроса граждан о состоянии их здоровья. Об этом сообщает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на оператора связи China Mobile - автора этой разработки.

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В ходе телефонного разговора "умный робот" выясняет у людей температуру тела и их местонахождение. При этом он использует функцию распознавания голоса для идентификации граждан с целью составления списка опрошенных.

"Данная разработка поможет сэкономить время работников социальных служб, благодаря чему они смогут сконцентрироваться на других задачах в рамках борьбы с эпидемией", - заявил представитель China Mobile.

По данным компании, дистанционный опрос прошли уже почти 100 тыс. человек из Уханя, а также городских округов Ичан и Хуанши.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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