Российские вузы переводят на дистанционное обучение уехавших на родину китайских студентов

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временной приостановке с 20 февраля въезда граждан Китая, прибывающих на работу или учебу, а также с туристическими и частными целями.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сотни студентов российских университетов из Китая, которые остались на новогодние каникулы дома и временно не могут вернуться в Россию из-за вспышки коронавируса нового типа, переводятся на дистанционное обучение. Вузы готовятся к тому, что работать с этими студентами по интернету им придется несколько месяцев, сообщили ТАСС представители учебных заведений.

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"Университет делает все, чтобы данная ситуация не повлияла на качество обучения и успеваемость студентов, оставшихся в КНР: для студентов подготовлены комплекты заданий для индивидуальной самостоятельной работы и организовано дистанционное обучение", - сообщили ТАСС в пресс-службе Томского госуниверситета, уточнив, что сейчас в Китае находятся 83 студента вуза.

Кемеровский государственный университет ранее уже перевел на дистанционное обучение трех студентов из Китая, которые в январе уехали домой на каникулы. С ними занимаются по интернету преподаватели вуза.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета, до разрешения на въезд в Россию будут дистанционно обучаться 50 граждан Китая. Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров уточнил ТАСС, что такую же возможность получат в скором времени и студенты уральского вуза, для них будут подготовлены онлайн-курсы.

Прогнозы на возвращение

Вузы, которые уже разрабатывают программы дистанционного обучения, ожидают, что вернуться в Россию китайские студенты не смогут достаточно долго. Директор Института международного образования Воронежского государственного университета (крупнейший вуз Черноземья) Владимир Родионов прогнозирует, что некоторые студенты пробудут на дистанционном обучении до полугода.

"Речь идет о том, что пик [заболеваемости] может быть пройден не через полмесяца-месяц, а через полтора-два-три месяца. А если пик пройдет - то прибавьте еще два месяца: полгода у нас с вами есть", - считает он.

В Пермском госуниверситете, где каникулы ранее продлили для пяти человек, также перенесли дату заезда в регион еще для семерых студентов. "Весной этого года по программе академической мобильности должны были приехать семь человек из Цзянсуского педагогического университета (г. Сюйчжоу). Дата их заезда перенесена на неопределенный срок", - сказали в пресс-службе.