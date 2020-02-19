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Распространение коронавируса нового типа

Вторая сбежавшая из карантина в Санкт-Петербурге пациентка не явилась в суд по иску врача

Суд принял решение назначить ей адвоката

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга Анна Рыбакова, сбежавшая ранее из карантина, не явилась в среду на заседание Невского районного суда, который должен рассмотреть иск главного государственного санитарного врача города о ее принудительном помещении под медицинское наблюдение, передает корреспондент ТАСС.

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"Ответчица не явилась. Мы пытались ее известить, просили посодействовать отдел полиции, дверь квартиры никто не открыл, повестка была оставлена в почтовом ящике. Судом было принято решение назначить ей адвоката. В целях безопасности и с учетом того, что суд предпринял все способы соблюсти ее права, считаю возможным рассматривать дело в отсутствие ответчицы", - сказала судья Светлана Петий.

В Невский районный суд в начале текущей недели поступил иск главного санитарного врача города Наталии Башкетовой о принудительном обследовании пациентки Анны Рыбаковой, в начале февраля вернувшейся из Китая, в том числе для выявления нового типа коронавируса (COVID-19). Исковые требования врача сводятся к принудительному помещению Рыбаковой под наблюдение в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. Сергея Петровича Боткина".

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Первый подобный иск в России был подан на прошлой неделе в Петроградский районный суд Петербурга, где ответчиком выступила Алла Ильина, которую госпитализировали для обследования в инфекционную больницу, однако она самовольно покинула ее. Также сообщалось о том, что всего больницу покинули четыре пациента, однако двое из них затем сами вернулись назад, Рыбакова и Ильина в больницу не вернулись.

17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую Аллу Ильину под медицинское наблюдение.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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