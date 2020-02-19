СМИ: в Ухане открыли 12 временных больниц для борьбы с коронавирусом

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Об этом сообщает в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление городского штаба по контролю над эпидемией.

По его данным, в больницы переоборудован ряд учреждений Уханя, включая гимназии и выставочные центры. Отмечается, что власти планируют открыть дополнительные полевые госпитали, увеличив число койко-мест в медучреждениях этого типа до 20,4 тыс.

7 февраля Госкомитет КНР отметил эффективность временных больниц в борьбе с коронавирусом в Ухане, которые помогают снизить нагрузку на стационарные клиники.