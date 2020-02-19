{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Ухане открыли 12 временных больниц для борьбы с коронавирусом

По данным агентства "Синьхуа", в больницы переоборудовали, в частности, гимназии и выставочные центры

ТАСС, 19 февраля. В Ухане начали работу 12 временных больниц для лечения зараженных новым коронавирусом.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Об этом сообщает в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление городского штаба по контролю над эпидемией.

По его данным, в больницы переоборудован ряд учреждений Уханя, включая гимназии и выставочные центры. Отмечается, что власти планируют открыть дополнительные полевые госпитали, увеличив число койко-мест в медучреждениях этого типа до 20,4 тыс.

7 февраля Госкомитет КНР отметил эффективность временных больниц в борьбе с коронавирусом в Ухане, которые помогают снизить нагрузку на стационарные клиники.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Минэкономразвития ухудшило прогноз по численности населения России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС