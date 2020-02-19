Астраханского депутата исключили из "Единой России" после угроз журналисту

АСТРАХАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя думы Астрахани, руководителя фракции "Единой России" Ильдара Измайлова исключили из партии после угроз журналисту. Об этом сообщил в среду секретарь астраханского регионального отделения партии Игорь Мартынов.

Журналист Александр Алымов обнародовал в соцсетях переписку с Измайловым, который просил удалить его фамилию в сообщении в одном из Telegram-каналов. В частности, Измайлов якобы написал, что журналист плохо знает возможности депутата, "не простит его за опубликованное сообщение" и "не советовал бы идти журналисту на конфликт". Алымов воспринял переписку как угрозу и попросил разобраться правоохранительные органы и отделение "Единой России".

Мартынов дал поручение комиссии по организационно-кадровой работе провести проверку. "Ильдар Измайлов исключен из партии "Единая Россия". Такое решение было принято президиумом регионального политсовета на основании выводов организационно-кадровой комиссии", - сказал он журналистам, отметив, что этому решению предшествовала большая работа и всестороннее изучение ситуации.

Замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн накануне выразил возмущение поведением Измайлова и заявил, что ему "не место в партии".