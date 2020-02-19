{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Астраханского депутата исключили из "Единой России" после угроз журналисту

Ильдар Измайлов требовал, чтобы журналист Александр Алымов удалил его фамилию в сообщении в одном из Telegram-каналов и заявил, что не простит его за эту публикацию

АСТРАХАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя думы Астрахани, руководителя фракции "Единой России" Ильдара Измайлова исключили из партии после угроз журналисту. Об этом сообщил в среду секретарь астраханского регионального отделения партии Игорь Мартынов.

На эту тему

Журналист Александр Алымов обнародовал в соцсетях переписку с Измайловым, который просил удалить его фамилию в сообщении в одном из Telegram-каналов. В частности, Измайлов якобы написал, что журналист плохо знает возможности депутата, "не простит его за опубликованное сообщение" и "не советовал бы идти журналисту на конфликт". Алымов воспринял переписку как угрозу и попросил разобраться правоохранительные органы и отделение "Единой России".

Мартынов дал поручение комиссии по организационно-кадровой работе провести проверку. "Ильдар Измайлов исключен из партии "Единая Россия". Такое решение было принято президиумом регионального политсовета на основании выводов организационно-кадровой комиссии", - сказал он журналистам, отметив, что этому решению предшествовала большая работа и всестороннее изучение ситуации.

Замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн накануне выразил возмущение поведением Измайлова и заявил, что ему "не место в партии".

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
Минэкономразвития ухудшило прогноз по численности населения России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС