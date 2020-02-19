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"ВКонтакте" обновила дизайн мобильного приложения

В частности, теперь разделы "Сообщества", VK Pay, мини-приложения платформы VK Mini Apps доступны во вкладке "Обзор"

"ВКонтакте" обновила дизайн и навигацию мобильного приложения. Об этом сообщила пресс-служба соцсети. 

"В VK можно делать все, чтобы решать повседневные задачи, общаться, отдыхать и самовыражаться - это настоящее суперприложение. Только в прошлом году Команда "ВКонтакте" запустила больше 200 продуктовых новинок. Чтобы органично их вписать, мы переработали структуру всего приложения и расставили акценты - теперь все располагается логично и на своих местах", - отметил ведущий дизайнер "ВКонтакте" Михаил Лихачев.

Приложение уже обновилось у части пользователей. В ближайшие недели новая версия станет доступна всем.

Как сообщается, из приложения убрали лишние разделители, обновили иконки и шрифты. В нижней части экрана теперь расположены пять вкладок - "Новости", "Обзор", "Сообщения", "Друзья", "Профиль". Теперь разделы "Сообщества", VK Pay, мини-приложения платформы VK Mini Apps и все стриминговые сервисы - "Музыка", "Видео", "Трансляции" и "Подкасты" расположены во вкладке "Обзор". Во вкладке "Новости" собраны истории и записи от друзей, публикации сообществ, а также личные рекомендации для пользователя. Кроме того, из вкладки "Новости" можно открыть камеру, чтобы снять историю, включить прямой эфир или отсканировать QR-код.

Тестирование новой версии VK началось в октябре 2019 года. Чтобы включить ее, нужно было найти и отсканировать специальный QR-код. Спустя три месяца первым 100 тыс. пользователей обновленной версии предложили оценить ее. По данным "ВКонтакте", 71% респондентов отметили, что новая версия им нравится больше, чем прежняя.

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