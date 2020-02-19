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Музей Суворова в Петербурге открыл выставку армейских раритетов ко Дню защитника Отечества

На ней представлено около 50 экспонатов, в числе которых редкие мундиры офицеров российской и советской армии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Мемориальный музей русского полководца Александра Суворова в Санкт-Петербурге открыл в преддверии Дня защитника Отечества выставку "Мундиры и судьбы", на которой представил армейские раритеты - редкие мундиры офицеров российской и советской армии.

"На выставке представлено около полусотни экспонатов. Особую ценность имеют личные мундиры офицеров, два из которых относятся к периоду Императорской армии и два - Рабоче-крестьянской Красной армии. Также место в экспозиции занимают награды, холодное оружие, произведения живописи и графики", - сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

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РоссияСанкт-Петербург
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