МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив и ветеранов Гохрана России со столетием учреждения. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Уникальная коллекция, которая находится в ведении вашего ведомства, отсчитывает свою историю с XVIII века, когда Петр I создал Камер-коллегию для хранения коронационных регалий. Во времена Российской империи собрание постоянно пополнялось редкими самородками, алмазами и другими ценностями. Благодаря Гохрану их удалось сохранить и приумножить в крайне непростой для нашей страны период", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что ведомство участвует в решении важных государственных задач, способствует пополнению золотовалютных резервов. "Ваш коллектив проводит огромную работу - приобретает драгоценные металлы и камни, обеспечивает их сохранность, осуществляет реставрацию. Знаменитое подразделение Гохрана - Алмазный фонд - одна из крупнейших коллекций в мире. Она открыта для всех, кто хочет лучше узнать нашу страну, ведь представленные экспонаты обладают огромной исторической и художественной ценностью", - подчеркнул он.

Мишустин также отметил поддержку Гохраном современных мастеров декоративно-прикладного искусства, традиций российских ювелиров, научной и просветительской деятельности. "Выставки Гохрана пользуются популярностью у людей самых разных возрастов. Ваш вклад в сохранение культурного наследия нашей страны заслуживает искренней признательности", - добавил глава правительства.

Гохран России занимается формированием, хранением и учетом Госфонда России, в котором находятся драгоценные металлы (золото, серебро, платина и другие металлы платиновой группы), драгоценные камни (природные алмазы, рубины, изумруды, природный жемчуг, наиболее ценные образцы янтаря), а также ювелирные изделия. В учреждении находятся произведения русского и зарубежного искусства, царские регалии, исторические и художественные сокровища XVIII-XIX веков. Он обладает одной из крупнейших в мире коллекцией самородков платины. Гохран располагает большим собранием алмазов, добытых с середины XX века на российских месторождениях.

Значительную часть собрания составляют предметы фалеристики, памятники медальерного искусства и нумизматики. В число основных функций Гохрана входит осуществление контроля за целевым использованием, учетом, хранением драгоценных металлов и камней, за реализацией этих ценностей на внутреннем и внешнем рынках.