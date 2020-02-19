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Распространение коронавируса нового типа

Защита сбежавшей из карантина в Петербурге пациентки обжаловала решение об изоляции

Юридический представитель Аллы Ильиной напомнил, что она прошла несколько обследований, которые не подтвердили наличие опасной инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Защита сбежавшей из карантина Аллы Ильиной подала жалобу на решение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга о ее принудительном помещении под медицинское наблюдение. Об этом сообщил ТАСС юридический представитель Ильиной Виталий Черкасов.

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"Апелляционная жалоба подана в горсуд Петербурга. Суд первой инстанции не принял наши доводы [об отсутствии угрозы ввиду изначально полученных отрицательных анализов на коронавирус]. Сами же представители Роспотребнадзора, присутствовавшие в суде первой инстанции, по мнению которых Ильина представляет опасность, почему-то никак не проявили меры предосторожности как в отношении себя, так и в отношении других присутствующих", - сказал защитник.

Петроградский районный суд 17 февраля удовлетворил иск главного санитарного врача Санкт-Петербурга, который просил принудительно поместить сбежавшую Ильину под медицинское наблюдение. Суд постановил поместить девушку в клиническую больницу имени Сергея Петровича Боткина до получения двух отрицательных результатов анализов на коронавирусную инфекцию. На данный момент девушка находится в больнице.

"Поддерживаю правовую позицию адвоката Ильиной. Мы все заинтересованы в том, чтобы от коронавирусной инфекции в нашем городе никто не пострадал, но меры, принимаемые Роспотребнадзором, не должны приводить к нарушениям прав людей", - заявил ТАСС уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Он также выразил серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг девушки, сравнив ее с "воспитательной акцией". Он напомнил, что Ильина прошла несколько обследований, не подтвердивших наличие опасной инфекции.

Вспышка заболевания, вызываемого вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,1 тыс.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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