В горах Северной Осетии для туристов создадут объекты с wi-fi и информационной поддержкой

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создадут 10 объектов придорожного сервиса по основным туристическим маршрутам в горах. Для туристов будут предоставлены бесплатные зоны wi-fi, информационная поддержка, сувенирная продукция, сообщил в среду на заседании правительства врио председателя комитета по туризму республики Заурбек Кодзаев.

"На начальном этапе предполагается создать 10 объектов придорожного сервиса по основным туристическим маршрутам. В них будут организованы питание, продажа сувенирной продукции, информационная поддержка, бесплатные зоны wi-fi", - сказал Кодзаев.

Для этой цели бизнесменам, которые захотят создать объекты, будут предоставлены субсидии. В этом году в бюджете республики заложено 750 тыс. рублей.

Объекты будут созданы по основным туристическим маршрутам: в Даргавсе, в районе Аланского Успенского мужского монастыря, Мацуте и других.

"Это важное и нужное мероприятие проводится в рамках стратегии социально-экономического развития республики. Здесь важно взаимодействие комитета по туризму и глав местных администраций, нужно выбрать соответствующие места с точки зрения развития бизнеса, способные из мелких проектов выйти на уровень, которые будут развивать экономику района", - сказал председатель правительства региона Таймураз Тускаев.

Идея создания подобных объектов принадлежит главе Северной Осетии Вячеславу Битарову. В 2017 году он поручил руководителям муниципальных образований республики сформировать реестр земель, прилегающих к федеральным трассам, с целью размещения на этих участках объектов придорожного сервиса.