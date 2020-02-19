Турчак предложил кабмину создать программу по обучению врачей телемедицинским технологиям

САМАРА, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил правительству РФ создать программу по обучению медицинских работников практическому применению телемедицинских технологий. Об этом он сообщил в среду на заседании Совета по развитию цифровой экономики при СФ в Самаре.

"Основополагающее значение на нынешнем этапе имеет кадровое обеспечение телемедицины. Сейчас не существует специализированного преподавания в этой сфере. Поэтому предлагаем правительству разработать отдельную программу обучения медработников практическим телемедицинским технологиям", - сказал Турчак.

Он считает, что требования к таким знаниям должны быть в целом закреплены в программах подготовки врачей и средних медицинских работников. "Все это влияет на продолжительность жизни нас и наших родителей, это закладывает новый осознанный образ жизни у наших детей", - сказал Турчак.