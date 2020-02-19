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Суд Петербурга решил принудительно изолировать вторую сбежавшую из карантина пациентку

На возвращении Анны Рыбаковой в больницу настаивал главный санитарный врач города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга в среду удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы после возвращения из Китая Анну Рыбакову под медицинское наблюдение.

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"Суд решил административный иск удовлетворить", - сказала судья Светлана Петий.

По решению суда девушка должна будет находиться в больнице до получения как минимум двух отрицательных анализов на коронавирусную инфекцию.

Сама Рыбакова в суд не явилась, заседание проходило в закрытом режиме, судья огласила только резолютивную часть решения.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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