Суд Петербурга решил принудительно изолировать вторую сбежавшую из карантина пациентку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга в среду удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы после возвращения из Китая Анну Рыбакову под медицинское наблюдение.

"Суд решил административный иск удовлетворить", - сказала судья Светлана Петий.

По решению суда девушка должна будет находиться в больнице до получения как минимум двух отрицательных анализов на коронавирусную инфекцию.

Сама Рыбакова в суд не явилась, заседание проходило в закрытом режиме, судья огласила только резолютивную часть решения.