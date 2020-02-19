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Акции протеста во Франции

МИД России предупредил о возможных уличных беспорядках в Париже 19-21 февраля

В столице Франции и других крупных городах страны ожидаются акции протеста против пенсионной реформы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о повышенных мерах безопасности во французской столице в связи с запланированными на 19-21 февраля забастовками против пенсионной реформы. Соответствующее предупреждение распространил в среду Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"19-21 февраля в Париже и других крупных городах страны ожидаются акции протеста в связи с проектом пенсионной реформы; повышенные меры безопасности; сбои в работе общественного транспорта; не исключены уличные беспорядки", - говорится в сообщении, размещенном на странице департамента в Twitter.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В акциях протеста активно участвуют транспортники, преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб. Помимо предложения правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, профсоюзы высказывают недовольство намерением отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан.

Теги
РоссияФранцияАкции протеста во Франции
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