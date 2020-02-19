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75-летие Победы

Депутат Шаргунов предлагает объявить амнистию в честь 75-летия Победы

В частности, он предлагает полностью освободить от наказания несовершеннолетних, беременных, инвалидов I или II группы, которые впервые были осуждены за преступления небольшой и средней тяжести

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления об объявлении амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Информация об этом опубликована в среду в электронной базе данных Думы.

Шаргунов предлагает полностью освободить от наказания следующие категории граждан, впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести: несовершеннолетние, беременные, матери и одинокие отцы несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, инвалиды I или II группы. Также это относится к лицам, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, военнослужащим - участникам событий в Афганистане и Чечне, лицам, награжденным госнаградами СССР или РФ, ликвидаторам и пострадавшим от радиации при аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшим от аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Кроме того, предлагается освободить от наказания впервые осужденных на срок до пяти лет, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, осужденных на срок до пяти лет за преступления по неосторожности.

Депутат подчеркивает, что решение о применении акта об амнистии принимается в отношении каждого лица индивидуально. "Применение амнистии исключается в отношении лиц, осужденных за умышленные убийства, изнасилования, грабежи, разбои, терроризм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, в отношении опасных и особо опасных рецидивистов, лиц, совершивших новое преступление, отбывая наказание в местах лишения свободы", - уточняется в пояснительной записке.

Вопросы амнистии находятся в исключительном ведении Государственной думы. Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Теги
РоссияШаргунов, Сергей Александрович75-летие Победы
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