На сайте Рады исправили сообщение о минуте молчания в память о жертвах "евромайдана"

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Аппарат Верховной рады исправил текст сообщения на своем сайте о предложении первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука к депутатам почтить минутой молчания погибших во время событий на площади Независимости в Киеве в феврале 2014 года.

Исправление было внесено после замечания юриста Андрея Портнова. Во вторник в своем Telegram-канале он обратил внимание на то, что в опубликованном сообщении речь идет о минуте молчания по погибшим "Героям небесной сотни". "После нашего публичного привета заметку поменяли и теперь там новость о минуте молчания по всем погибшим на "майдане", уже без "героев", - пояснил Портнов.

Как отметил юрист, власть впервые почтила память всех, включая погибших милиционеров. "Этот пример наглядно демонстрирует, что шаг за шагом нам удается влиять на эту разделяющую страну проблему. День за днем героизация участников массовых беспорядков будет уменьшаться, мы будем уделять этому внимание", - написал Портнов.

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. В ответ тогдашняя оппозиция в Раде заблокировала работу парламента, а на площадь Независимости вышли демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных лиц, в том числе и снайперов. Точное число погибших до сих пор неизвестно. Официальные власти придерживаются версии о 100 погибших среди манифестантов, которые вошли в так называемый список "героев революции". Однако среди погибших были и бойцы спецподразделения милиции "Беркут". О них новая власть предпочитала не вспоминать.

Однако, по разным оценкам, за время противостояния в Киеве зимой 2014 года погибли от 18 до 23 представителей силовых структур. 919 силовиков считаются пострадавшими. 140 из них получили огнестрельные ранения. При этом, как отмечают украинские СМИ, по факту гибели сотрудников правоохранительных органов к ответственности так никто и не привлекался, в суд дела не передавались, доступ к материалам следствия ограничен. Напротив, именно спецназовцев обвинили "в убийстве мирных граждан", против нескольких их них был начат судебный процесс.