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Минэкономразвития ухудшило прогноз по численности населения России

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения РФ на 2020 год до 146,8 млн со 147 млн человек, на 2021 год - до 147 млн со 147,3 млн человек, на 2022 год - до 147,2 млн со 147,7 млн человек. Обновленный прогноз министерства внесен в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет РФ на 2020-2022 годы.

Кроме того, Минэкономразвития снизило ожидания по численности населения РФ на 2023 год до 147,4 млн со 148,2 млн человек, на 2024 год - до 147,5 млн со 148,7 млн человек.

Теги
Россия
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