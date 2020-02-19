Ударивший учителя на уроке псковский школьник состоит на учете в полиции

ПСКОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Ученик Лавровской гимназии из Псковской области, ударивший по лицу учителя во время урока, состоит на учете в органах внутренних дел, так как ранее он совершил умышленное преступление. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Псковской области.

18 февраля в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель гимназии в деревне Лавры Печорского района Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик. Молодой человек упал на пол, после чего поднялся и два раза ударил педагога по лицу. Руководство областной полиции и администрация региона заявили о проведении проверки в связи со случившимся. Представители администрации муниципалитета в комментарии ТАСС назвали произошедшее вопиющим случаем и сообщили, что педагог уволилась из школы.

"Изучение личности подростка показало, что он состоит на внутришкольном учете, а также на профилактическом учете в органах внутренних дел в связи с совершением умышленного преступления, а его родители привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего", - отмечается в сообщении.

Школа, где произоше л инцидент, является победителем всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. С 2010 по 2013 год учреждение находилось в национальном реестре "Ведущие образовательные учреждения России".