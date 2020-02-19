Первые социальные дома на Ставрополье примут более 100 семей

СТАВРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Первые социальные дома в Ставропольском крае будут построены в селе Грачевка с населением более 6 тыс. человек. Квартиры смогут получить 108 семей, сообщили в среду журналистам в краевом министерстве строительства и архитектуры.

В 2019 году глава региона Владимир Владимиров поручил краевому правительству разработать механизмы строительства социального жилья в сельских территориях. Квартиры будут предоставлять учителям, врачам, работникам учреждений культуры, детям-сиротам. Проект по строительству социального жилья стартовал на Ставрополье в 2020 году.

"Первых три дома по этому проекту построят в селе Грачевка. Это даст возможность обеспечить социальным жильем 108 семей. В каждом доме будет по три этажа плюс подвальный этаж и четыре подъезда", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в домах будут расположены однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Площадь каждого дома составит порядка 1,8 тыс. кв. м. На первоначальном этапе специалисты проводят инженерные изыскания, разрабатывают проектно-сметную документацию. Первые социальные дома планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Ранее в пресс-службе губернатора края журналистам сообщали, что проект по строительству социального жилья охватит пять населенных пунктов - села Грачевка, Левокумское, Степное, Новоселицкое и Летняя Ставка. Планируется, что строительство таких домов сможет привлечь в сельские территории медиков, учителей, работников культуры.