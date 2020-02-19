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Дело Ивана Голунова

Арестованный экс-полицейский сообщил, кто приказал подбросить наркотики Голунову

По словам Дениса Коновалова, это был бывший сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Арестованный по делу Ивана Голунова бывший полицейский Денис Коновалов признал вину и рассказал, кто приказал ему подбросить наркотики журналисту.

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"На прошлой неделе на очной ставке моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова последний заявил, что это Ляховец дал ему указание подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину", - сказал ТАСС в среду адвокат Ляховца Алексей Коврижкин.

"Согласно показаниям Коновалова, Ляховец заявил ему, что Голунов занимается распространением наркотиков, но на него нет доказательств, а потому надо подбросить журналисту запрещенные вещества. Мы считаем, что из Коновалова эти показания в прямом смысле слова выбили. Конечно, наша позиция в том, что Ляховец подобных указаний подчиненным не давал", - сказал адвокат.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту незаконного задержания Голунова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналист был признан потерпевшим по этому делу. В феврале Голунов сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Они обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Никто из фигурантов вины не признал.

Ранее Коврижкин рассказал ТАСС, что Коновалов подвергался пыткам и моральному давлению в изоляторе временного содержания.

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РоссияДело Ивана Голунова
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