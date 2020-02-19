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Росприроднадзор выявил источник загрязнения Невы на юго-востоке Петербурга

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в почве образовалась линза нефтепродуктов, которая со временем начала смещаться в сторону реки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Нефтепродукты, вымываемые из почв в районе дома 110 по проспекту Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, могли стать источником загрязнения реки Невы. В годы Великой Отечественной войны этот участок набережной использовали для перевалки мазутного топлива для нужд фронта и обороны Ленинграда, сообщила в среду пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Департамент Росприроднадзора приступил к выявлению источника загрязнения после неоднократных жалоб петербуржцев на пятна нефтепродуктов на акватории Невы.

"На указанной территории размещались мазутные баки больших объемов, которые могли стать источником загрязнения. Скорее всего, в почве образовалась линза нефтепродуктов, которая с течением времени начала смещаться в сторону водного объекта, что и приводит к медленному вымыванию нефтепродуктов и поступлению их в реку", - говорится в сообщении.

Региональное управление Росприроднадзора направило материалы в комитет по природопользованию Санкт-Петербурга и администрацию Невского района для проведения обследования участка набережной, а также для рассмотрения вопроса о включении территории в федеральную целевую программу "Ликвидация накопленного экологического ущерба".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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