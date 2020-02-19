Чешский ветеран назвал кощунством планы пражских властей по памятникам Коневу и власовцам

ПРАГА, 19 февраля. /ТАСС/. Чешские ветераны-антифашисты считают кощунственными планы пражских муниципальных властей перенести монумент маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный в районе Прага-6, и открыть памятник власовцам в районе Прага-Ржепорые. Об этом ТАСС заявил в среду председатель Комитета участников антигитлеровского Пражского восстания (5-8 мая 1945 года), заместитель главы Чешского союза борцов за свободу Эмил Шнеберг.

"Решение властей района Прага-6 о перемещении монумента маршалу Коневу с общественной территории и [решение] муниципалитета района Прага-Ржепорые об открытии там памятника власовцам представляют собой кощунство над памятью участников Пражского восстания и красноармейцев, павших в боях с нацистами за освобождение Праги, - подчеркнул он. - Старосты этих районов, ставшие их инициаторами, являются безответственными и исторически малообразованными людьми, которые совершенно не владеют фактами о том, что происходило в чешской столице в начале мая 1945 года".

Эмил Шнеберг - выходец из старинного дворянского рода - в 14-летнем возрасте с отцом, матерью и двумя братьями принял участие в Пражском восстании. С 5 мая он защищал баррикады от атак эсэсовцев, а 9 мая вместе с сотнями тысяч жителей чешской столицы встречал советских воинов-освободителей.

"Красноармейцы вели многочисленные бои с гитлеровцами. Они были особенно ожесточенны в районе Прага-6, где ныне установлен памятник командующему 1-го Украинского фронта маршалу Коневу, войска которого очистили город от нацистов", - сказал ветеран.

Попытки принизить роль СССР в освобождении Праги, Чехии и других стран Европы, по его мнению, играют на руку тем, кто исподтишка героизирует Третий рейх. "Как можно устанавливать памятник власовцам, на руках которых была кровь народов, порабощенных нацистами? Продвигающие эту идею вроде как забыли, что власовцы - это бывшие эсэсовцы. Ведь костяк РОА (Русская освободительная армия - прим. ТАСС) составили русскоязычные предатели Родины из частей СС", - подчеркнул Шнеберг.

Сторонники власовцев искажают историю

По мнению Шнеберга, староста района Прага-Ржепорые и главный инициатор установки там памятника власовцам Павел Новотный, заявляя о якобы активном участии РОА в освобождении от нацистов этой части Праги, искажает историю. "Никаких боев с частями СС власовцы в Прага-Ржепорые не вели. Они окопались у местного кладбища, а когда узнали, что Красная армия 8 мая 1945 года перешла через Рудные горы из Германии в Чехию, быстро собрались и ушли на запад - сдаваться американцам", - сказал ветеран.

Власовцы, появившиеся в чешской столице после начала Пражского восстания, пытались заручиться поддержкой его руководителей перед командованием Красной армии и таким образом выторговать прощение за предательство Родины, а также другие тяжкие преступления, совершенные на службе у нацистов. "Их раскаяние не было искренним, а единственный хороший поступок [желание помочь восставшим пражанам] не мог искупить тяжкие злодеяния", - подчеркнул Шнеберг.