Росприроднадзор выявил превышение ПДК вредных веществ на двух предприятиях Омска

ОМСК, 19 февраля. /ТАСС/. Росприроднадзор в ходе внеплановых проверок выявил нарушение природоохранного законодательства на предприятиях "Омсктрансмаш" и "ЦКБА" в Омске, где в январе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Об этом сообщило в среду в ответ на запрос ТАСС Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.

В январе 2020 года в Омске было восемь случаев превышения ПДК загрязняющих веществ. В разные дни в воздухе была отмечена повышенная концентрация аммиака, оксида азота, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, хлороводорода, сероуглерода, метилмеркаптана и этилбензола.

"По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении АО "Омсктрансмаш", выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха в части превышения установленного норматива предельно допустимого выброса аммиака. По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении АО "ЦКБА", выявлены нарушения <…> в части неучтенных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферных воздух", - говорится в документе.

Предприятиям выданы предписания об устранении нарушений, юридические лица привлечены к административной ответственности. ТАСС запросил комментарий у АО "Омсктрансмаш". АО "ЦКБА" направлен письменный запрос.

В Росприроднадзоре ответили, что проверки были инициированы по поступившей от Обь-Иртышского УГМС информации о фиксации превышения в январе в Омске ПДК вредных веществ. Ведомство также проверило АО "Газпромнефть-ОНПЗ" и "Омскводоканал". "По результатам инструментальных замеров превышений установленных нормативов предельно допустимых выбросов [на этих предприятиях] выявлено не было", - отмечается в ответе на запрос.

В настоящее время Росприроднадзор проводит внеплановые выездные проверки на заводе "Омский каучук" и на промывочно-пропарочной станции новосибирского филиала АО "Первая грузовая компания". Надзорные мероприятия будут завершены 3 марта.