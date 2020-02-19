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В России ограничат сервис, с которого шли письма о "минированиях" в Петербурге

За 2019 год с почтового сервиса Tutanota.com поступило 58 сообщений с анонимными угрозами минирования

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. ФСБ России сообщила о начале блокировки почтового сервиса Tutanota.com, зарегистрированного в Германии, откуда шли рассылки сообщений о массовых "минированиях" объектов в Санкт-Петербурге.

"В феврале 2020 года анонимными пользователями для продолжения преступной деятельности используется почтовый сервис Tutanota.com (Германия). С данного сервиса 13 февраля 2020 года поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, в том числе суда и детских садов Петродворцового района Санкт-Петербурга", - сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Там отметили, что в минувшем году с этого же почтового сервиса поступило 58 сообщений с анонимными угрозами минирования в отношении объектов социальной и транспортной инфраструктуры, органов власти и ряда регионов РФ. "В целях предотвращения рассылки заведомо ложных сообщений с угрозами минирования на основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 14 февраля осуществляется ограничение доступа на территории Российской Федерации к информационным ресурсам сервиса Tutanota.com", - сообщили в ФСБ.

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