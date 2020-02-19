В Крыму весной начнет работу первый детсад с солнечными батареями

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Первый на Крымском полуострове детский сад, энергию для которого частично будут генерировать солнечные батареи, планируют открыть весной в Севастополе, сообщил журналистам в среду врио губернатора Михаил Развожаев.

"Проект неплохой, с инновационными разработками: солнечными батареями на крыше, с тепловым контуром, который в том числе позволит теплые полы иметь в каждой группе. Садик должен был быть сдан в сентябре, но из-за того, что проект индивидуальный, было много ошибок, их пришлось устранять, сдаем, надеюсь, к 1 апреля", - сказал глава города.

Он уточнил, что подрядчик дает гарантию на свою работу. Экспериментальный вариант подобной системы энергоснабжения уже есть. Однако окончательно сказать, насколько она эффективна, пока нельзя. "Посмотрим, как будет работать", - отметил Развожаев.

По данным правительства, солнечные батареи, как предполагается, будут эффективны за счет того, что в Севастополе много солнечных дней. Энергию, которая будет получена от 150 установленных на крыше батарей, планируется направить на нагрев воды и отопление детсада. Строительство здания началось в июле 2018 года и ведется на средства федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя.

Директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова пояснила, что на северной стороне Севастополя, где построен новый сад, очередь в дошкольные учреждения составляет 375 человек. Ситуация усугубляется тем, что в этом районе один из детсадов недавно закрыт на ремонт. Новое учреждение рассчитано на восемь групп, в том числе три ясельные, то есть на 200-250 детей.